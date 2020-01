Susana Díaz: "Yo me equivoqué al dejar gobernar a Rajoy y acertó Pedro Sánchez"

La ex presidenta de la Junta y líder del PSOE andaluz admite por primera vez que erró en su defensa férrea de la abstención de los socialistas en la investidura de Mariano Rajoy, que Sánchez rechazó con su famoso "no es no". "Yo me equivoqué al dejar gobernar a Rajoy. Lo hicimos por generosidad con España. Yo me equivoqué y acertó Pedro Sánchez". Estas palabras con las que Susana Díaz ha respondido a las acusaciones de "incoherencia". "Usted está irreconocible, ya no la reconocen ni los suyos" dice Moreno,