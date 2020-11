La surrealista entrevista a un futbolista: "¿Vas a dormir solo esta noche?"  

Erling Haaland sigue dejando huella en cada partido que disputa. Ante el Brujas, el delantero noruego marcó dos de los tres goles de la victoria del Borussia Dortmund y, como no podía ser de otra manera, fue convocado para hablar con los medios de comunicación tras el encuentro. El atacante noruego, como todos los espectadores, posiblemente no se esperaban la surrealista entrevista a la que fue sometido. Ya desde la primera pregunta se vio que no iba a ser una al uso.