Los jueces señalan "la inexistencia de datos que avalen la presentación de trabajos" para aprobar las asignaturasEl tribunal explica que Casado no fue a clase, lo que suponía un 10% de la nota, y que "es cierto que no consta que se cumpliera con el otro 90%"El relato del Supremo presenta a un alumno que decidió no ir a clase ni entregar trabajos pero se encontró con que le calificaron con sobresalientes