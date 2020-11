El Supremo arrincona la educación pública frente la concertada

Los magistrados de la sección 4 contencioso-administrativo, presidida por el ultraconservador y miembro del Opus Dei José Luis Requero, quien ya suspendió la exhumación de Franco, consideran que, si bien, al ser educación no obligatoria estos se tratan de "conciertos singulares" y que "la Constitución no prevé la gratuidad de la enseñanza no obligatoria", al haber optado el Gobierno valenciano por la fórmula del concierto –y no otra como por ejemplo las becas- este se equipara a las normativas generales de la educación obligatoria