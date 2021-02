Los suplentes de mesas ya constituidas podrán ser reasignados en otras mesas

Los electores suplentes de mesas ya constituidas podrán ser reasignados en otras mesas, incluso si no corresponden al colegio electoral que se les había destinado. La Junta Electoral Provincial de Barcelona acordó este jueves que, en las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero, no sean los primeros votantes quienes deban ejercer como miembros de una mesa en el caso de que esta no haya podido ser constituida.