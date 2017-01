Los supervivientes del hotel Rigopiano se alimentaron con hielo para no morir

Una superviviente, Giorgia Galassi, relata a 'Corriere della Sera' cómo fueron las 58 horas que estuvieron atrapados tras el alud: "Estaba convencida de que el final iba a llegar". "Perdí la noción del tiempo, y todavía no la he encontrado. No había alimentos. Lo único que comimos fue el hielo que teníamos alrededor" bajo una estructura que no dejaba de "crujir".