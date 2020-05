Se llama Erasmo pero nadie sabe su apellido, sólo que vive en el monte de Agua García, una zona poblada de laurisilva, muy cerca de La Hornaca. Dácil, una vecina de Barranco Las Lajas le intentó explicar que había un virus, que las personas tenían prohibido salir de su casa y le recomendó que no lo hiciera, que se quedara en el monte. “Yo he ido al pueblo y no hay nadie. ¿Qué les pasó a todos?”, le preguntó a su amiga.