Suiza rechaza en referéndum aumentar los impuestos a los ricos

La iniciativa de subir los impuestos a los ingresos de las personas más ricas de Suiza fue rechazada este domingo en las urnas. Considerada demasiado compleja, demasiado abstracta, demasiado radical y demasiado peligrosa para la prosperidad del país, la iniciativa no ganó la mayoría de los cantones y, por lo tanto, no superó el obstáculo de las urnas. Pese a la derrota, la izquierda no ceja y anuncia una nueva iniciativa "aún más radical".