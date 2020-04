“Sueña con días de sol y playa”: El desesperado intento de H&M para vender bikinis este verano

“Sueño de verano”, se llama la evocadora sección de H&M. En ella, una joven adopta una postura rarísima para enseñar su “top de bikini bandeau” (¿?), un bañador que no catará otro agua que no sea el de la ducha y que no verá nadie más que sus familiares o sus vecinos, en el caso de que la afortunada compradora tenga terraza. Lo mejor de todo es que la campaña de verano es igual para todo el mundo. La misma pazguata luce el modelo en la página en inglés de la tienda sueca.