Los sueldos de los artistas de Woodstock: Jimi Hendrix, 18.000 dólares; Santana, 750  

Siempre ha habido clases, también en Woodstock, el legendario festival de rock, drogas y amor del que este año se cumplen 50 años. La lista de los emolumentos de los grupos y cantantes en Woodstock desvela la existencia de una aristocracia, coronada por el rey Jimi Hendrix, una clase media en la que cohabitaban The Who, Grateful Dead o Ten Years After y la plebe, en la que estaban mitos (en ciernes) como Joe Coker o el mismísimo Santana, que apenas se llevó 750 dólares (el equivalente a 6.000 dólares actuales) por su inolvidable concierto.