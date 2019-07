La Generalitat de Catalunya cuenta con más de 300 altos cargos, concretamente 324 y hasta 159 de ellos son eventuales, pero no por eso sus sueldos son menores. Así, por ejemplo, Maria-Reis Quinzaños, ex secretaria deArtur Mas, cobra ahora más que un presidente español desde que ostenta el cargo de responsable de la oficina del ex president Mas, 103.422 euros.