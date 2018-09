Suecia: La prensa internacional se hace eco del auge de la ultraderecha, la realidad es otra [En]

De acuerdo con The Local, el problema se debe enteramente a que los periodistas básicamente no saben nada sobre el gobierno sueco o el proceso político y hacen suposiciones para conseguir clics, lo que resulta en un "periodismo sensacionalista y simplista". Siguiendo los resultados de las elecciones, menos de 1 de cada 5 suecos votaron por un partido de extrema derecha. Eso significa que 4 de cada 5 suecos votaron por un partido de la izquierda, pero probablemente no verá muchos titulares hablando de esto.