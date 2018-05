Qué sucede cuando se aplican un millón de voltios a un Nokia 3110 (y qué le sucede a un smartphone)  

En este vídeo el zumbao de Kreosan, nuestro inventor ucraniano loco favorito, compara lo que sucede cuando se aplican un millón de voltios al mítico y ultrarresistente Nokia 3310 (el original, no el «renacido»). No se trata precisamente de recargarlo, sino simplemente «a ver qué pasa». Es uno de esos experimentos que llevan un gran ¡Niños, no intentéis hacer esto en casa! por razones obvias. [El doblaje es un poco penoso por la «sincronización», pero al menos hay subtítulos.]