El subsecretario de Desarrollo Internacional británico presenta su dimisión por llegar tarde al Parlamento [EN]  

Michael Bates, subsecretario de Desarrollo Internacional del Reino Unido, presentó la dimisión de su puesto durante su intervención en la Cámara de los Lores alegando que era imperdonable haber llegado tarde a la hora de responder a una pregunta parlamentaria. "Ofrezco mis sinceras disculpas por mi descortesía al no estar en mi lugar para responder a su pregunta. Me avergüenza y presento mi dimisión inmediata", dijo Bates al auditorio. La primera ministra británica, Theresa May, no ha aceptado su dimisión y Bates continuará en el cargo.