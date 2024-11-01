El submarino S-80 busca su lugar en el mundo: la apuesta tecnológica española frente al escepticismo internacional

España lleva dos décadas desarrollando el submarino S-80, un proyecto que ha supuesto un hito tecnológico para la Armada y para Navantia, pero que todavía enfrenta serias dudas en los mercados internacionales. Tras la decisión de Canadá de excluir al S-80 de su concurso para adquirir 12 submarinos convencionales por valor de 60.000 millones de dólares, y el fracaso previo en India, la gran pregunta es si España podrá recuperar la enorme inversión realizada.