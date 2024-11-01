edición general
7 meneos
50 clics
El submarino S-80 busca su lugar en el mundo: la apuesta tecnológica española frente al escepticismo internacional

El submarino S-80 busca su lugar en el mundo: la apuesta tecnológica española frente al escepticismo internacional

España lleva dos décadas desarrollando el submarino S-80, un proyecto que ha supuesto un hito tecnológico para la Armada y para Navantia, pero que todavía enfrenta serias dudas en los mercados internacionales. Tras la decisión de Canadá de excluir al S-80 de su concurso para adquirir 12 submarinos convencionales por valor de 60.000 millones de dólares, y el fracaso previo en India, la gran pregunta es si España podrá recuperar la enorme inversión realizada.

| etiquetas: navantia , submarino , s-80 , tecnología , armada , congtratos , canadá
6 1 0 K 74 actualidad
9 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
Gry #2 Gry
España ya ha recuperado la inversión realizada simplemente no teniendo que comprarle los submarinos a otros.
12 K 146
#9 kaos_subversivo
#2 se construyen otros cuatro y se cumple con el aumento del gasto militar que exigen los natontaos
0 K 12
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que conste que el haber construido un submarino propio tiene mucho mérito pero no esperéis vender ninguno hasta que no haya al menos uno con el AIP funcionando. Y eso no va a pasar hasta que en S-81 entre en carena si no mal recuerdo.
2 K 35
ayatolah #5 ayatolah *
#3 No. El S-83 y el S-84 ya irán con AIP de origen.
Eso si, habrá que ver si se presentan dificultades y se cumplen los plazos.
0 K 10
cutty #7 cutty
La culpa es de Pedro Sánchez por no amenazarlos con aranceles.
0 K 11
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo no compraría ninguno. Comentan que se les han hundido todos.
2 K 6
sotillo #8 sotillo
#1 Viene a cuento
pero que todavía enfrenta serias dudas en los mercados internacionales“
Y aquí más, experto en tirar lo nuestro desde Isaac Peral
0 K 11
juliusK #4 juliusK
¿Está maravilla tecnológica es la que se les fue en presupuesto una burrada de millones y se hundió la primera vez que lo probaron?

El submarino S-80, el sumergible de la Armada que no flotaba y al que España ha destinado 3.900 millones de euros - Infobae share.google/htVtaA9tGPNjwJAIF

Si, el mismo. Antes le compro yo uno a Suiza. A USA no que esos ni los entregan y te dejan, ejem, hundido

galaxiamilitar.es/ante-el-retraso-del-programa-aukus-australia-piensa-
4 K -1
Supercinexin #6 Supercinexin
#4 Sólo las pensiones ya cuestan 10.000 millones de euros... al mes. O sea 3.900 millones por tener nuestro propio submarino es un gasto tremendamente eficiente.
4 K 52

menéame