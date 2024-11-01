El submarino S-80 busca su lugar en el mundo: la apuesta tecnológica española frente al escepticismo internacional

España lleva dos décadas desarrollando el submarino S-80, un proyecto que ha supuesto un hito tecnológico para la Armada y para Navantia, pero que todavía enfrenta serias dudas en los mercados internacionales. Tras la decisión de Canadá de excluir al S-80 de su concurso para adquirir 12 submarinos convencionales por valor de 60.000 millones de dólares, y el fracaso previo en India, la gran pregunta es si España podrá recuperar la enorme inversión realizada.
| etiquetas: navantia , submarino , s-80 , tecnología , armada , congtratos , canadá
Eso si, habrá que ver si se presentan dificultades y se cumplen los plazos.
pero que todavía enfrenta serias dudas en los mercados internacionales“
Y aquí más, experto en tirar lo nuestro desde Isaac Peral
El submarino S-80, el sumergible de la Armada que no flotaba y al que España ha destinado 3.900 millones de euros - Infobae share.google/htVtaA9tGPNjwJAIF
Si, el mismo. Antes le compro yo uno a Suiza. A USA no que esos ni los entregan y te dejan, ejem, hundido
galaxiamilitar.es/ante-el-retraso-del-programa-aukus-australia-piensa-