Stephen Fry en contra de la corrección política

La intervención de Fry me ha hecho feliz porque llevo mucho tiempo dándole vueltas a la misma idea. Cuando la gente se obceca en cosas que no funcionan mi pregunta favorita es: “Pero ¿qué prefieres, ganar o que te den la razón?” Por ejemplo, cuando alguien insiste en que todo el mundo tiene que identificarse feminista. ¿Para qué es necesaria la etiqueta? A mí no me importa si una persona se identifica con ella si sus actos son feministas. ¿Por qué el activismo se empeña en tener razón, y no en ser efectivo?