Las «Starship chinas»: CZ-9BR, Lijian 3 y Dahang

Como todos sabemos, el número de lanzadores chinos que planean reutilizar su primera etapa como el Falcon 9 de SpaceX no para de aumentar. El Falcon 9 ha impuesto su diseño y, antes de que nadie hable de «copias», un gran número de futuros lanzadores de todo el mundo tendrán una primera etapa reutilizable similar al lanzador de SpaceX, como son el Soorya indio, el Terran R de Relativity Space o varios lanzadores europeos, como Maia o Vega Next, sin olvidarnos, por supuesto, de los españoles Miura 5 y Miura Next.