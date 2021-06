Starman de John Carpenter  

De no ser por la existencia de 'La cosa' ('The Thing', John Carpenter, 1982), servidor no tendría ninguna duda al apuntar que lo mejor que John Carpenter ha rodado desde que comenzara su trayectoria allá por mediados de los setenta es esta 'Starman' (id, 1984) que ocupa hoy el ciclo de ciencia-ficción. Quizás habría que añadir a dicha afirmación el pequeño matiz de que a muy pocas micras de distancia por detrás de este soberbio ejemplo de las capacidades del artista se situaría 'En la boca del miedo' ('In the Mouth of Madness', 1994)