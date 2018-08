Star Wars tiene demasiadas chicas con pelo castaño (eng)

Artículo del magazine feminista The MarySue donde se expone el problema de la abundancia de mujeres con pelo castaño en las películas de Star Wars, que no representa la diversidad capilar de debería encontrarse en un universo inclusivo. Priorizar hombres y mujeres de pelo castaño solo conseguirá crear una cámara cerrada que deja fuera a personas capilarmente alternativas. Un universo diverso que no quiera volver a los tiempos superados de los 70 debe aceptar la responsabilidad de representar la multiplicidad pilosa.