"Star Trek" tendrá sus primeros personajes transgénero y no binario

"Star Trek" anunció este miércoles la incorporación de dos nuevos personajes con los que la famosa saga de ciencia-ficción tendrá por primera vez un rol transgénero y otro de género no binario.Será un estreno histórico para la franquicia Star Trek y para la producción del mundo audiovisual. La protagonizarán Ian Alexander, más conocido por sus interpretaciones en The OA (Netflix) y The Last of Us, por un lado, y Blu del Barrio, cuyos padres son argentinos e incursionará por primera vez en el mundo de Hollywood.