'Star Crash, choque de galaxias', la delirante cutrez

‘Star Crash, choque de galaxias’ (‘Scontri stellari oltre la terza dimensione’, Luigi Cozzi, 1978) Un auténtico delirio plagio (de) ‘La guerra de las galaxias’ (...) ha pasado a la historia por muchas y diversas razones que no me resisto a comentar (...) se quiso contar con lo mejorcito para competir con el film galáctico por excelencia (...) Por un lado se contrató al mismísimo John Barry para la banda sonora y al cual no se le dejaba ver la película por si (...) decidía abandonar el proyecto. Y en su reparto Munro, Plummer, Hasselhof...