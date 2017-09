Spotify sabe qué música escuchabas en tu adolescencia, y es alucinante

Time Capsule (cápsula del tiempo) es una web de Spotify que se encarga de crear una playlist personalizada con canciones "que te llevarán a tu adolescencia, trayendo recuerdos gracias a dos horas de canciones icónicas". Básicamente, es una especie de Timehop para música. Por un momento pensé que me recomendaría "hits" de los 90, pero la realidad es que me ha sorprendido muchísimo la capacidad de acierto que ha tenido, recordándome canciones que en otra época no dejaba de escuchar.