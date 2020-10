Spiriman: «El que se quiere curar de cáncer se cura y el que NO, se muere»

Jesús Candel, alias Spriman, ha despertado la indignación con un tuit en el que asegura que la cura del cáncer es una cuestión de actitud: «El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que NO, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que NO quiere, no lo consigue».