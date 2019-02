SPHEREx: un satélite para estudiar todo el cielo en el infrarrojo

La NASA acaba de aprobar una nueva misión astrofísica, el observatorio SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer). Se trata de un satélite de pequeño tamaño que observará todo el cielo en el infrarrojo cercano. No es la primera vez que se estudia esta zona del espectro electromagnético, ni mucho menos, pero la particularidad de SPHEREx es que no ha sido concebido para realizar bonitas imágenes, sino para obtener datos espectrales de los objetos astronómicos.