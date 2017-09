Spain is different, también en las comunicaciones aéreas

Anda la frecuencia revuelta estos días ante la decisión del Ministerio de Fomento de prohibir por completo el uso del español en todos los aeropuertos de España que registren más de 50.000 movimientos al año. Esto afecta a once aeropuertos españoles, que por supuesto son aquellos en los que hay más presencia de aerolíneas extranjeras, que pueden estar presionando para que el gobierno de España adopte esta decisión. La idea es trasponer a la normativa española el reglamento europeo Standardised European Rules of the Air.