A S&P le da igual Guindos: el rumbo de la economía española lo dicta Bruselas

La agencia señala que "no ha habido flexibilidad para aplicar políticas muy personalistas", por lo que su relevo seguirá la estela europea. A la banca española le da igual el adiós de Guindos, casi lo prefiere. En el Consejo de Ministros no era el más popular. No va a hacer un cambio radical en la política económica, porque el foco de la política económica española durante el mandato de Guindos ha sido "alinearse" con los requisitos europeos.