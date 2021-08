Soy Vagano… y a mucha honra

Por fin he encontrado una definición que describe medianamente mi actitud ante la comida: Vagano. Un vagano es alguien que no come nada por la pereza de tener que preparárselo. Evidentemente la muerte por inanición es harto desagradable, así que no creo que muchos vaganos renuncien a engullir algo, simplemente por mera supervivencia. Se puede decir que ese es mi caso… soy un tío que odia la cocina y todo lo que implica, creo que hay millones de cosas mejores que hacer que dedicar tiempo a los fogones.