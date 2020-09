Soy positivo de Covid19...negativo a la Sanidad

Vivimos en una falsa sensación de seguridad que se deshace como un azucarillo. Por cuestiones de trabajo mi mini-historia ocurre en Andalucía.

Viernes 18 de Septiembre. No he podido ponerme las lentillas, los ojos me picaban y lagrimeaban, decido ponerme las gafas. Voy al trabajo como cualquier día, durante la mañana siento dolor de cabeza...y al salir a las 15:30 siento el cuerpo cortado. "Voy caer a malo". Me tomo un paracetamol e intento pasar la tarde lo más comodo posible en el sofá. Siento que se apodera un cansancio extremo. La semana de curro ha sido intensa. No hay fiebre pero la temperatura está al límite: 36.8.

Sabado 19 de Septiembre. Me levanto con sensación de más fiebre de la que realmente tengo: 37.1. La noche no he pegado ojo. Cuerpo inquieto. El dolor de ojos sigue, dia con gafas también, tiene pinta de que está estallando un resfriado, pero la nariz no moquea...Eso sí, parece como si algo obstruye la nariz. Puedo respirar normal por la boca...pero la nariz siento como si estuviera obstruida con mocos que no existen. Siento como el canal del oído a la garganta (trompras de eustaquio) estuviesen con mocos. Es el día de quedarme dormido en cualquier momento: a las 11:00 viendo Away en Netflix (normal, por otra parte), a las 13:00 otra cabezada, a las 17:00, a las 21:00, a las 22:00...Noto el cuerpo como si estuviese anémico. ¡Que cansancio, madredelamorhermoso!

Domingo 20 de Septiembre. Misma sensación de cansancio, ya no duelen los ojos, empiezan a doler los riñones, voy al baño 5 veces en 3 horas. No estoy bebiendo tanta agua. Lo raro es que no saltan los mocos. Cansancio anémico. Comienzo a sentir punzadas y dolores musculares. Los mismos dolores que cuando salta una gripe. Cuerpo cortado. ¿Será una gripe en vez de un resfriado? Misma temperatura: 37.3. ¿Pero qué coño...? La comida no me sabe a nada, pero lo achaco a esa nariz obstruida con mocos inexistentes. Sigue sintiendo los mocos del oído a la garganta. Decido no ir a trabajar el Lunes por el cansancio más que por la fiebre.

Lunes, Martes y Miércoles. Dolor de riñones, la temperatura no supera los 37.5 en ningún momento. El cansancio extremo empieza a mitigar. Para ser una gripe me parece una temperatura demasiado baja, para ser un resfriado no saltan los mocos (sigo con la sensación de nariz obstruida pero sin mocos, raro-raro). Lunes y Martes la fruta sigue sin saberme a nada. Ni el dulce, ni el salado. Tengo sensación de nariz obstruida pero sin mocos...y sin sabor. La cena del Martes empieza a saberme a algo. La comida del Miercoles me sabe algo más. Decido llamar el Miércoles por la mañana a mi médico de cabecera, busco en Internet el número de teléfono.

"Por mejoras en la línea actualmente no podemos atenderle"

¿Cómo?El número de teléfono de mi centro médico está Out. Decido descargarme la app de "Salud Responde" de la Junta de Andalucía para solicitar cita médica. Es Miércoles 23, la cita me la dan para el Martes 29 de Septiembre. 6 días. Alucinante.

La App de Salud Responde tiene una sección de "Coronavirus", hago el test por curiosidad, te hacen 4-5 preguntas: ¿Tienes fiebre de mas de 38 grados?, ¿sientes dificultad respiratoria?...Mis respuestas a ambas es que No. El consejo que me da la App es: "Toma un analgésico cada 8 horas y sigue las indicaciones de la población general. Pulse aquí para solicitar cita médica".

No me quedo conforme. Llamo a "Salud Responde" y me salta un contestador. Una opción es para pedir cita médica, la tercera para "relacionado con el Coronavirus". Casi las mismas preguntas topicazas: Fiebre de mas de 38 y fallo respiratorio. Pues no, no me pasa nada de eso. Su respuesta, la misma: No tienes nada.

Jueves. Sin fiebre. 36.8. Ha desaparecido el dolor de riñones. La nariz sigue como congestionada pero sin mocos. La noche anterior, pensando que pueda ser una sinusitis (a las que soy propenso), me hago las lavativas de suero. Noto como han disminuido los mocos del oído a la garganta, pero ninguno en la nariz. No me encuentro mal. No he tosido en ningún momento. Tal vez una tos, con un poco de moco, el miércoles. Pero nada alarmante.

El Viernes me levanto sin fiebre. Igual que el día anterior, y decido ir al trabajo.

Al llegar, la empresa me dice que me paga una PCR, 130€, que me dirija a un laboratorio privado.

Gracias Empresa.

Finalmente me hacen la prueba a la 13:30...y esta mañana a las 9:30 me confirman que soy positivo de Covid19.

Me pongo en contacto con Salud Responde inmediatamente, hago el Test de Coronavirus de nuevo, y , aunque no es verdad, digo que tengo todos los síntomas: fallo respiratorio, fiebre mas de 38 grados. Me pasan a una chica le comento que tengo el positivo delante mío...Lo único que me dice la chica es "Espere a mañana. Le llamará su centro médico". Le digo, "¿tengo que hacer algo?". "Mañana le darán las indicaciones". Sin más.

¿Un positivo de Covid19 te está llamando y me dices que espere 24 horas?

¿Tengo que avisar a mis contactos o no?

¿Tengo que prevenir a mi empresa?¿De verdad tenemos que dejar pasar 24 horas para que mis contactos infecten al resto?¿Para que siga la ola?

Obviamente me pongo a hacer de rastreador y aviso a mis contactos, los pocos, con los que estuve el Viernes 18.

****

Esta situación estoy seguro que no lo estoy viviendo yo solamente. Por un lado tenemos un test insulso, desfasado y nada realista que te tranquiliza de manera innecesaria. No tienes Covid (un mojón!), tómate un ibuprofeno. Podría perfectamente haber vuelto al mundo laboral y si no llega a ser por el estricto protocolo de la Empresa (a cargo de su bolsillo) estaría contagiando a todo dios a diestro y siniestro.

Con una atención primaria desastrosa, ¿6 días hasta que me vea un médico?. O me he muerto de Covid, o he contagiado a todo dios sin saberlo. He hecho todo lo que está en mi mano: tests de Salud Responde tanto en la App como al teléfono, solicitado una cita con el médico de cabecera (a 6 dias vista)...¿Qué ola de los cojones queremos parar?

No. No es necesario tener fiebre alta. No.No es necesario que te falte el aire.

Pero lo mas descojonante es que no hagan inmediatamente el rastreo. "Mire, perdone, que tengo Covid19"..."Mañana su centro le contactará".

Mañana. Todo para Mañana.

¿Una Ola?

Un cojón: Un puto Tsunami es lo que se viene.