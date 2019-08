Soy padre desde hace seis meses y no he encontrado cambiadores de bebé en el baño de hombres

En los seis meses de vida de mi hijo no he coincidido con un solo cambiador que estuviese en el baño de hombres Lo conté en Twitter y tantas fueron las reacciones que llegué a creer que estaba loco por manifestar algo que me parecía una clarísima rutina discriminatoria, uno de esos micromachismos tan socialmente asumidos que ni vemos hasta que nos toca