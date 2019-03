Soy mujer, soy feminista, y no, mi lucha no es contra los hombres

El feminismo defiende una causa con la que es muy fácil estar de acuerdo: lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Partiendo de esta base sí, soy feminista, pero de un tiempo a esta parte he dejado de identificarme con un enfoque que parece adueñarse de este movimiento. Y no me refiero al radicalismo, los radicales mueven el mundo, si no en señalar al hombre, solo por ser hombre, como el enemigo a batir. Como si todos los hombres fueran iguales. Como si hubiera dos personas iguales en este mundo.