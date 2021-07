Soy una médica de urgencias en Arkansas. No hay camas de UCI en todo el Estado [Hilo ENG]

Soy una médica de urgencias en Arkansas. Estamos en el punto que advertimos hace un año. No hay camas de UCI en todo el Estado. Hace 4 días llamamos a 5 estados circundantes en busca de camas de UCI y no tuvimos éxito. En pocas palabras, debido a que las camas de cuidados críticos están llenas de pacientes Covid enfermos (que tienden a tener una recuperación lenta), no hay camas para los infartos, los traumatismos mayores, los pacientes sépticos… podría seguir todo el día. Hilo en Twitter: twitter.com/Coo_ray/status/14200600532064133