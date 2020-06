"Soy graduado en Harvard": respuesta de Tom Morello a una crítica por opinar sobre las manifestaciones

Nacido en Harlem, Morello tiene una dilatada experiencia de estudios universitarios enfocados a la política, así como un breve intento por formar parte de este mundillo. Cuando se dio cuenta de que lo suyo era la guitarra, traspasó su lucha por las ideas a la música, donde consiguió el éxito en una banda que promulgaba canciones contra la violencia policial (Killing in the name), la industria militar (Bulls on parade) o la victoria del pueblo sobre la oligarquía (Take the Power Back). Sin embargo, esa trayectoria no es conocida por todos.