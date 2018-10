South Park llama a Los Simpsons racistas, intolerantes e incorrectos y comienza un movimiento para cancelar el programa

Parece ser que no hay mejor acusador que alguien que también es culpable. South Park terminó su más reciente capítulo, “The problem with a poo”, con una terrible acusación a Los Simpsons, llamando al programa un lugar repleto de racistas y malas personas, en donde no les importa la intolerancia y el odio, terminando con una pantalla negra y con un llamado a cancelar ese programa con el hasthag #Cancelthesimpsons