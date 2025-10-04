edición general
Objetos humanos de la Edad Media en nidos de quebrantahuesos españoles

Una investigación demuestra que los refugios de estas aves pueden durar siglos y ser reutilizados a lo largo de generaciones.

juliusK #1 juliusK
Es de sobra conocido que hay nidos de "quebrantahuesos" que llevan almacenando rapiñas desde el siglo XV. Y ahí siguen.

