Hablamos de salud pública. No de coches. No de multas. Sí de salud. De la pública, la de todos. Y algunos padecen una sordera medioambiental muy preocupante que se manifiesta especialmente en este punto, cuando hay quien parece no oír de qué estamos hablando realmente. (Artículo de la concejala de Medio Ambiente y Movilidad del Ayto de Madrid)