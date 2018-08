Sony confiesa haber publicado canciones falsas de Michael Jackson

Ocho años atrás, en diciembre de 2010, Sony Music y Epic Records lanzaron un disco póstumo recopilando canciones nunca antes escuchadas de Michael Jackson llamado simplemente Michael. Fue el primer disco con material nuevo del músico desde Invincible, que se publicó en 2001. Poco después de su puesta en venta, familiares, fanáticos y músicos conocidos pusieron duda sobre la autenticidad de la voz de Michael Jackson sobre tres de las canciones en el disco: Breaking News, Keep Your Head Up y Monster, incluyendo a Katherine Jackson (madre).