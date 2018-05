Song of the Lonely Mountain (B.S.O. El Hobbit)

La adaptación cinematográfica de El Hobbit de J. R. R. Tolkien, pasa con justicia por ser uno de los mayores fiascos artísticos del cine palomitero reciente. Pero dentro de la banda sonora de la primera película, El hobbit: Un viaje inesperado (2012), encontramos una joya que, si bien no forma parte directamente de la partitura de Shore (compositor que sí estuvo a la altura), sí que comparte el mismo espíritu musical bajo la forma convencional de una canción pop. Hablamos de Song of the Lonely Mountain, de Neil Finn.