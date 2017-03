¿Son unos delincuentes los homeópatas y acupuntores?

Una proposición no de Ley propone que los médicos denuncien a compañeros si recetan terapias no probadas ha desatado la reacción de partidarios y detractores de éstas. - Los críticos de estas terapias creen que este movimiento puede ser peligroso, ya que legitimaría de alguna forma la práctica de formas de medicina complementaria. En el otro extremo está la propuesta de la APETP, que consiste en delimitar lo que puede y no puede ofrecerse a un paciente, y el único baremo estaría en su validación científica.