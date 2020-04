Somos más abundantes que cualquier otro gran animal. En algún momento habrá una corrección

Un virus procedente de un animal que después pasa a los humanos era predecible. Los avisos decían: podría pasar el año próximo, en tres años, o en ocho. Los políticos se decían: no gastaré el dinero por algo que quizá no ocurra bajo mi mandato. Este es el motivo por el que no hay más camas de hospital, unidades de cuidados intensivos, respiradores, máscaras, guantes. Tampoco hay voluntad para combatir el cambio climático. La diferencia entre esto y el cambio climático es que esto está matando más rápido.