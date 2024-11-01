edición general
Somos instrumentos de los smartphones

Discurso integro del filósofo Byung-Chul Han, Premio de Comunicación y Humanidades: "Somos instrumentos de los smartphones"

JackNorte #1 JackNorte
Somos instrumentos de los sistemas que nos premian.
berkut #2 berkut
#1 Y de los que nos penalizan, también.

Somos elementos de los sistemas a los que nos afiliamos (por seducción) o nos afilian (forzadamente)
