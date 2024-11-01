·
Somos instrumentos de los smartphones
Discurso integro del filósofo Byung-Chul Han, Premio de Comunicación y Humanidades: "Somos instrumentos de los smartphones"
etiquetas
:
filosofía
,
agradecimiento
#1
JackNorte
Somos instrumentos de los sistemas que nos premian.
0
K
12
#2
berkut
#1
Y de los que nos penalizan, también.
Somos elementos de los sistemas a los que nos afiliamos (por seducción) o nos afilian (forzadamente)
1
K
22
Somos elementos de los sistemas a los que nos afiliamos (por seducción) o nos afilian (forzadamente)