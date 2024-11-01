Sombras en el paraíso: las dos “leyes mordaza” de la II República

La Ley de Orden Público y la Ley de Vagos y Maleantes fueron diseñadas y aprobadas por el Gobierno republicano-socialista, y heredadas y aplicadas con todavía más dureza por las derechas, vencedoras en las elecciones de 1933. Se cumplen 95 años de la revolución democrática del 14 de abril de 1931, una revolución nacida del acuerdo entre un amplio espectro de partidos republicanos y socialistas. Fuerzas muy heterogéneas, pero con un denominador común: el hartazgo con la monarquía corrupta y autoritaria de Alfonso XIII.