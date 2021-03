Solos ante la enfermedad

Hace unos quince años fui al médico a decirle que no podía más. Recuerdo que fue exactamente eso lo que le dije cuando me preguntó por el motivo de la consulta, que no podía más. No puedo más, doctor. Eso fue lo que dije. No sabía ni cómo contarle lo que me ocurría. Aquella frase salió de mi boca con desesperación, sin pensar. Con las manos cruzadas bajo la barbilla, el médico escuchó atentamente lo que le conté. Los litros de alcohol diarios, la imposibilidad de dormir si no era por puro agotamiento y borrachera, los cambios de humor,…