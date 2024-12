"Supongo que Piccolo es el que más me gusta. De todos los enemigos, el Rey Demonio Piccolo siempre ha sido el que más me gustaba, e incluso después de eso Piccolo ha sido el que más me ha gustado. Me gusta Piccolo tanto como Goku", admitió Toriyama. "Vegeta... de hecho, no me gusta tanto, pero era muy útil tenerle a mano."