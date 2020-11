Sólo 4 presidentes de EE.UU. no han sido reelegidos en las urnas en los últimos 100 años

Este 3 de noviembre se celebran elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las encuestas favoren a Biden y si gana el candidato demócrata Trump sería el quinto presidente en no ser reelegido en los últimos 100 años. El primer presidente en no conseguir un segundo mandato en los últimos 100 años fue Herbert C. Hoover en las elecciones presidenciales de 1932. En este año, Estados Unidos sentía profundamente los efectos del crack de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión.