Soldados soviéticos y restos del Muro. Cuando la NFL visitó Berlín al final de la Guerra Fría

Para cuando los Rams y los Chiefs llegaron a Berlín Occidental en agosto de 1990, habían pasado nueve meses desde la caída del Muro de Berlín. Las primeras elecciones libres de Alemania Oriental habían allanado el camino para la reunificación, que entró en vigor dos meses después del partido. En las calles de Berlín, las divisiones entre Este y Oeste se diluían. Los jugadores de la NFL asomaron la cabeza por un agujero en el muro y se mezclaron con locales y soldados de los ejércitos de Estados Unidos, británico y soviético durante su estancia.