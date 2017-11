Sofía Mazagatos y el efecto Streisand: sus abogados piden retirar unas fotos de un blog

Del blog: "Hasta donde yo sé Sofía, dada la cantidad de entrevistas y portadas que ha protagonizado de manera voluntaria, se consideraría un personaje público, y de hecho, en dichas portadas posó voluntariamente y llegaron a todos los kioskos o buzones. Además, datos personales no publico ninguno, tan solo alguno de sus trabajos en los medios de comunicación. Como no quiero follones, me he limitado a borrar las fotos (algo para lo que me daban 48 horas de plazo, y que si no “nos veremos obligados a interponer cuantas acciones nos asistan)".