Socorro: Casado quiere ser Aznar

Lo peor de Aznar no es que sea un soberbio, ni un maleducado, ni un chulo de tres al cuarto, ni un matasiete de barrio pijo. Ni tan siquiera molestan sus balandronadas o sus arrebatos pendencieros. Lo malo de José María Aznar es que miente. Pero no solo lo hizo ayer, que en estos tiempos su figura no pasa de ser un triste recuerdo, un fantasma ridículo, un espectro perdido en su propio ideograma, es que lo practicó a conciencia mientras fue presidente. Y con toda la boca. ¿Qué otra cosa, si no, hizo el entonces presidente del Gobierno el 11 M..