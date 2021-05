Los socios parlamentarios del Gobierno reprochan a Sánchez el caos derivado de su "inacción" tras el estado de alarma

Los portavoces de PNV, Más País, Compromís, ERC y Bildu han mostrado su «indignación» y «decepción» con el Gobierno, al que consideran el «principal» responsable del «caos» y la «confusión». el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. « No me gusta decir que teníamos razón, pero hemos llegado a donde decíamos». Íñigo Errejón, acusa al Gobierno de «lavarse las manos» y pide un estado de alarma para poder organizar una desescalada y promover un marco jurídico alternativo. «Hoy los españoles no saben a qué normas atenerse,