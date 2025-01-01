El socio evangélico de ayuda en Gaza apoyó a Hitler, se refirió a los musulmanes como violadores y a Palestina como un "agujero de mierda" [ENG]

“Ahora hago exorcismos, prácticamente todo el día,” declarado Dr. Michael Cocchini, autor del libro “La guerra interior,” durante una reunión de ‘guerreros cristianos’ en el Copperline Ranch de la fallecida estrella de la música country Kenny Rogers en Nashville el 11 de diciembre. “Dejé la medicina; sentí que era el remanente de la brujería babilónica”, explicó el médico, afirmando además que “vemos a personas curarse de la esquizofrenia… un exorcismo de una hora y nunca volverán a escuchar voces”.