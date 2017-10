Los socialistas y el rey

El rey le ha hecho el trabajito a Rajoy. Pero no estaba solo. Aquí está: el Partido Socialista Obrero Español dando su consentimiento al golpe de estado legalista que está dando el Partido Popular en Catalunya. Lo más bochornoso de los socialistas de Pedro Sánchez es que ni siquiera habrían tenido que hacerlo, que habrían podido lavarse unas manos que esperemos no acaben manchadas con lo peor. Pues el PP tiene mayoría absoluta en el Senado y no necesitaba de su apoyo para poner en marcha su maquinaria de fuerza.